DSDS: Teenieschwarm Andrea Renzullo kehrt zu Bohlen zurück

Mittwoch, 18. Januar 2017, 18:59 Uhr

Andrea Renzullo aus Sundern ist 30 Jahre jung und tritt heute Abend bei ‚Deutschland sucht den Supestar‘ mit dem Song „Auf anderen Wegen” von Andreas Bourani vor die Jury.

Foto: RTL Stefan Gregorowius

Eingefleischte Fans dieser und ähnlicher Shows dürften Schnappatmung bekommen. Den kennen wir doch?! Andrea liebt es seine Klamotten neu zu designen. Jeans, Basecap oder Sneaker bekommen einen eigenen Look und werden so zum Unikat. Auch musikalisch hat der Sauerländer schon Erfahrungen sammeln können. Mit 14 Jahren nahm er 2010 am „Supertalent” teil und mit „Run” von Leona Lewis begeisterte er die Jury um Dieter Bohlen und das Publikum gleichermaßen. Am Ende belegte Andrea den 4. Platz.

Nach dem großen Trubel und einer Single wurde es ruhiger um ihn, aber er gibt nicht auf und will alles auf eine Karte setzen: „Musik ist meine Leidenschaft und ich mache das wirklich mit Herzblut.” Sein Ziel bei DSDS: „Ich möchte auf der Bühne stehen und Superstar werden.” Um das zu erreichen will er die Jury mit „Auf anderen Wegen” von Andreas Bourani überzeugen. Wird Andrea seinem großen Traum einen Schritt näher kommen und den gelben Recall-Zettel bekommen?

Foto: RTL Stefan Gregorowius





Alle Infos zu ‚Deutschland sucht den Superstar‘ im Special bei RTL.de