"Game of Thrones": Taucht der Fiesling erneut auf?

Mittwoch, 18. Januar 2017, 21:54 Uhr

ACHTUNG SPOILER! Walder Frey könnte nochmals in ‚Game of Thrones‚ zu sehen sein. Obwohl David Bradleys Charakter bereits tot ist, spekulieren Fans, ob er nicht doch wieder in der Serie in Rückblicken auftauchen könnte.

Zuschauer der Hitserie, die Teil der Gruppe ‚Watchers on the Wall‘ sind, wollen entdeckt haben, dass die Agentur des Schauspielers dessen Lebenslauf Staffel sieben von ‚Game of Thrones‘ hinzugefügt haben. Der Star war schon in Staffel eins, drei und sechs als niederträchtiger Fiesling zu sehen. Er war beispielsweise stark an der Dezimierung der Stark-Familie bei der Roten Hochzeit beteiligt, bevor er in der sechsten Staffel von Arya Stark ins Grab gebracht wird.

Die siebte Staffel soll offenbar erst im Sommer diesen Jahres bei ‚HBO‘ und ‚Sky Atlantic‘ laufen – um einiges später als in den vorigen Jahren. Statt den üblichen zehn Folgen werden die Fans auch nur sieben Folgen zu sehen bekommen, wovon einige jedoch länger als die gewohnte Stunde dauern könnten.

Die achte Staffel, die 2018 folgen wird, könnte aber nicht wie bisher vermutet mit sechs Folgen, sondern sogar mit mehr Teilen aufwarten. Laut Arya-Darstellerin Maisie Williams dürfen die Zuschauer jedenfalls „sehr, sehr gespannt“ sein.