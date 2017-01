Best Dresses of the Day (436): Jennifer Lopez und Co.

Donnerstag, 19. Januar 2017, 19:49 Uhr

Während der Award Season Anfang des Jahres haben die Stars und Sternchen in Hollywood alle Hände voll zu tun. Nach den Golden Globes am 8. Januar war es am Mittwochabend schließlich Zeit für die Verleihung der diesjährigen People’s Choice Awards in Los Angeles.

Jennifer Lopez in Reem Acra

Auch Superstar Jennifer Lopez ließ sich das exklusive Event nicht entgehen und zog mit ihrem edlen Outfit auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Die 47-Jährige erschien in einer eleganten und aufwendigen Kreation von Reem Acra. Die bodenlange, schwarze Robe überzeugte mit einem femininen, engen Schnitt, langen Ärmeln und einer glamourösen Schleppe. Hingucker des Kleides war das kunstvolle Oberteil, bestehend aus transparentem Stoff, der mit luxuriösen, silbernen Stickereien verziert war.

Somit hat JLo mit ihrem geschmackvollen Stil einmal mehr ein Statement gesetzt. Die „Dance Again“-Interpretin kombinierte ihr Dress mit einer schwarzen Clutch und trug ihr Haar zu einem Zopf nach hinten gesteckt.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Victoria Justice in Yousef Al Jasmi

Auch Schauspielerin Victoria Justice sorgte mit ihrem Look für Aufsehen. Die 23-Jährige setzte auf ein schickes Mini-Kleid des Designers Yousef Al Jasmi. Goldene Kreationen haben sich momentan zum Trend in Hollywood etabliert. Das extravagante Kleid betörte mit einem angesagten Neckholderschnitt und Verzierungen bestehend aus schimmernden Ketten und Perlen. Der knappe Schnitt stellte Victorias lange Beine perfekt zur Schau.

Die hübsche Amerikanerin kombinierte ihr Kleid mit Sandaletten im Metallic-Look und setzte außerdem auf ein natürliches Makeup mit braunem Lippenstift. (HA)