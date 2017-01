"Hasty Pudding"-Award 2017 für Octavia Spencer und Ryan Reynolds

Donnerstag, 19. Januar 2017, 21:38 Uhr

Die Verleihung des „Hasty Pudding“-Preises ist jedes Jahr ein großer Spaß. Und auch der Preis selbst hat es in sich.

Octavia Spencer wird geehrt. Foto: Paul Buck

Octavia Spencer (46, „Hidden Figures“) und Ryan Reynolds (40, „Deadpool“) sind die diesjährigen Gewinner des „Hasty Pudding“-Preises. Spencer habe das Publikum mit ihrem „Witz und ihrer graziösen Darstellung der Unterrepräsentierten“ begeistert, teilte die Theatergruppe der Universität Harvard mit. Reynolds sei ein „talentierter und vielseitiger Schauspieler“, der die Zuschauer mit nahtlosen Übergängen über Filmgenres hinweg in seinen Bann ziehe.

Ryan Reynolds auf dem Walk Of Fame. Foto: FayesVision/WENN.com

Der Preis wird nach alter Tradition in ironischem Rahmen vergeben, ist aber begehrt. Zum Brauch zählt auch ein bunter Straßen-Umzug und der sogenannte Roast, bei dem die Preisträger bei einem Dinner veralbert werden, bevor sie dann den goldenen Puddingtopf erhalten. Spencer bekommt ihm am 26. Januar und Ryan Reynolds am 3. Februar überreicht.

Vergangenes Jahr waren Joseph Gordon-Levitt („Inception“) und Kerry Washington („Scandal“) als Mann beziehungsweise Frau des Jahres ausgezeichnet worden. Zu weiteren Preisträgern zählen unter anderem Martin Scorsese, Robert De Niro und Helen Mirren. (dpa)