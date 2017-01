Hilary Duff und Sänger Matthew Koma ein Paar?

Donnerstag, 19. Januar 2017, 21:00 Uhr

Popstar Hilary Duff (29) hat offenbar in Singer-Songwriter Matthew Koma (29) eine neue Liebe gefunden. Das berichtet das Magazin ‚Us Weekly’.

Einem angeblichen „Insider“ zufolge hätten sich die beiden gerade ein gemeinsames Wochenende im ‚Santa Barbara’s San Ysidro Ranch’-Resort gegönnt – übrigens das gleiche Hotel, in dem die Sängerin 2010 auch ihre Hochzeitsnacht mit ihrem Ex-Gatten Mike Comrie (36) verbrachte. Vor ihrem Wochenendtrip seien die Zwei dann auch schon „küssend“ beim Kaffee trinken mit Freunden im ‚Woodland Hills Gasolina Cafe’ in Los Angeles gesichtet worden. Ein „Zeuge“ verriet: „Im Restaurant saßen sie an der gleichen Seite des Tisches und zogen ihre Stühle eng aneinander. Sie lehnten sich gegenseitig an und lachten viel. Sie hatten ihre Arme ineinander verschränkt und küssten sich an einem Punkt.“ Danach wäre es für die beiden direkt zu ihrem Wochenendurlaub gegangen.

Im ‚Santa Barbara’s San Ysidro Ranch’-Resort wären sie dann von Samstag Mittag bis Sonntag Morgen geblieben. Bei der Abfahrt hätte sich übrigens der Musikproduzent an das Steuer des Autos seiner Freundin gesetzt. Duff und Koma haben vor ihrem romantischen Kurzausflug bereits zusammen an Tracks der Sängerin für deren fünftes Album ‚Breathe In. Breathe Out.’ gearbeitet. Das wurde im Juni 2015 veröffentlicht. Der 29-Jährige war zuvor mit Carly Rae Jepsen (31) zusammen. Hilary Duff, die einen Sohn (Luca, 4) aus der Ehe mit Mike Comrie hat, trennte sich erst im November von ihrem Ex-Freund und Personal Trainer Jason Walsh. (CS)