Video: Johnny Depp schwer gerührt von seinen Fans

Donnerstag, 19. Januar 2017, 12:39 Uhr

Johnny Depp begeisterte bei den ‚People’s Choice Awards‚ mit einer emotionalen Rede. Der Star bedankte sich bei seinen Fans für die langjährige Unterstützung. Der 53-Jährige wurde zum 14. Mal zur Film-Ikone gewählt.

Es war sein erster Auftritt seit der Scheidung von Amber Heard. Mit Tränen in den Augen gestand er: „Ich bin heute Abend aus einem einzigen Grund gekommen. Ich bin für euch gekommen, die Menschen, die mir in guten und in schlechten Zeiten beigestanden haben und mir vertraut haben. Danke euch.“ Der Schauspieler bedankte sich für die Einladung: „Ich schätze das sehr, ihr habt keine Ahnung, wie viel mir das bedeutet. Ich war tief berührt von den vielen lieben Wünschen, die meine Familie und mich erreicht haben. Deshalb war es mir sehr wichtig, heute persönlich zu kommen und danke zu sagen.“

Das Ex-Paar ist erst seit vergangener Woche offiziell geschieden. Im August 2016 hatten sie sich darauf geeinigt, dass der ‚Fluch der Karibik‘-Darsteller der schönen Blondine im Zuge des Scheidungsverfahrens 7 Millionen Dollar zahlt. Doch damit gab sich die 30-Jährige nicht zufrieden und forderte vor Gericht mehr Geld. Es folgte ein unschöner Rosenkrieg, doch jetzt gehen die beiden endgültig getrennte Wege.