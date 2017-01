Lambada-Sängerin Loalwa Braz Vieira verbrannt aufgefunden

Donnerstag, 19. Januar 2017, 16:57 Uhr

Die Brasilianierin Loalwa Braz Vieira wurde am heutigen Donnerstagmorgen im Alter in Saquerema, nahe Rio de Janeiro tot aufgefunden.

Loalwa Braz bei den Billboard Latin Music Awards 2012 in Miami. Foto: JLN Photography/WENN.com

Berichten der Lokalmedien zufolge soll die verkohlte Leiche der 63-jährigen „Lambada“-Sängerin in deren Auto in der Nähe ihrer Wohnung gefunden worden sein. Nach bisherigen Informationen werde nun angeblich nach zwei Männern gesucht, die im Haus der Brasilianerin gesehen worden wären. Es ist jedoch nicht bekannt, ob diese in die Residenz eingedrungen sind und ob das Ganze in irgendeinem Zusammenhang mit dem Tod der Sängerin steht. Anscheinend sei laut Leonardo Couri, dem Kommandanten der zuständigen Feuerwehr, das Team um 03.40 Uhr morgens benachrichtigt worden, um ein Feuer im Gebäude der Sängerin zu löschen.

Offenbar sei dies auf dem Dachboden ausgebrochen. Während alles noch mit den Löschungsarbeiten dort beschäftigt war, hätte es angeblich noch einen Anruf gegeben. Da sei anscheinend auf ein in Brand stehendes Auto hingewiesen worden. Dort habe man dann nur noch den verkohlten Leichnam vorgefunden, der jetzt von der Gerichtsmedizin untersucht werde.

Loalwa Braz Vieira wurde in Rio de Janeiro geboren und war die Sängerin des Welthits „Lambada“, mit dem die französische Gruppe Kaoma 1989 überall die Charts eroberte. Sie blieb 1989 bis 1999 Teil der Band. Eine der bekanntesten Alben wurde ‚Worldbeat’ (1989). Seit 2010 lebte die Sängerin in Genf. (CS)