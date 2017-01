Reese Witherspoon: Kommt Fortsetzung von "Natürlich blond"?

Donnerstag, 19. Januar 2017, 22:47 Uhr

Reese Witherspoon hat verraten, dass sie sich über eine weitere Fortsetzung von ‚Natürlich blond‘ freuen würde. Sie warte lediglich auf das Drehbuch.

Im Interview mit ‚E! News‘ stellte Witherspoon klar: „Ich brauche jemanden mit einer richtig guten Idee und dann machen wir diesen Film.“ Eine weitere Fortsetzung sei ihr wichtig, da man an die Handlung von ‚Natürlich blond 2‘ sehr gut anknüpfen könne. Dort ging ihre Filmfigur Elle Woods in die Politik über. Die Schauspielerin erklärte: „Frauen brauchen im Moment positive Zeichen. Ich versuche das Leben voll auszuschöpfen, die Freiheit der Rede zu nutzen, um mich auszudrücken und Filme wie diesen zu machen, um zu zeigen, wie wichtig Frauen auf unserer Welt sind. Darauf versuche ich mich zu konzentrieren.“

Zudem hätten ihr die Dreharbeiten der ersten beiden Filme viel Freude bereitet. Ob es jedoch überhaupt zu einem dritten Teil von ‚Natürlich blond‘ kommt, steht noch in den Sternen. Am 19. Februar 2017 läuft jedoch die Serie ‚Big Little Lies‘ mit der 40-Jährigen und Nicole Kidman in den Hauptrollen auf dem amerikanischen Sender ‚HBO‘ an.