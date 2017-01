Zayn Malik spielt in "Ocean's Eight"

Donnerstag, 19. Januar 2017, 13:35 Uhr

Zayn Malik wird in ‚Ocean’s Eight‘ zu sehen sein. Der 24-Jährige übernimmt einen Gastauftritt in dem starbesetzten Film. Eigentlich sei Kim Kardashian für seine Rolle eingeplant gewesen, wie ein Insider verriet.

Foto: Jeff Grossman/WENN.com

„Aber nach Paris haben die Produzenten nicht erwartet, dass sie auftaucht. Also wurde das Drehbuch umgeschrieben, um anderen Promis wie Zayn eine Rolle zu geben.“ Neben dem One Direction-Sänger wurde unter anderem auch Model Hailey Baldwin, Tennis-Spielerin Maria Sharapova und Rapper Tyga ein Part im Skript verschafft. Außerdem werden die Hollywood-Stars Olivia Munn, Sandra Bullock, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway und Cate Blanchett mitspielen. Wie der Insider gegenüber dem ‚Daily Star‘ hinzufügte, sei ‚Ocean’s Eight‘ als „altmodischer Gaunerstreifen“ zu beschreiben, in dem es viel zu lachen gäbe.

Dass die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin dann doch zu den Dreharbeiten auftauchte, habe alle überrascht.

„Sie hatte nach dem Überfall in Paris komplett traumatisiert gewirkt. Aber dann spielt sie doch in einem Film mit, der einen Juwelenraub glorifiziert“, wunderte sich ein Insider im Gespräch mit der ‚New York Post‘. Doch nicht nur weibliche Stars geben sich in dem Streifen von Gary Ross die Ehre: Auch Matt Damon ist in seiner ‚Ocean’s‘-Paraderolle als Linus Caldwell zu sehen. Zudem wurden Damian Lewis, James Corden und Richard Armitage bestätigt.

Nach der Besetzung von Zayn Malik und anderen angesagten Jungstars mit Cameo-Auftritten ist klar: Die Produktion ist bemüht alle möglichen Zielgruppen ins Kino zu locken…