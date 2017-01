Gina-Lisa Lohfink: Wellness-Wochenende mit Marc Terenzi?

Freitag, 20. Januar 2017, 17:31 Uhr

Gina-Lisa Lohfink und Marc Terenzi gehören zu den aktuellen Bewohnern im RTL-Pritschenlager. Bisher hielt sich das Paar seltsam zurück mit Gesprächen über die Vergangenheit. Aber das war gestern Abend anders.

Foto: RTL/Stefan Menne

Zu Franziska Menke, die am Ende der Show von den Zuschauern wegen anhaltender Langeweile aus dem Camp gewählt wurde sagte sie: „Wenn Schluss ist, ist für mich Schluss. Ich war glücklich und es ist viel passiert. Ich habe Monate gebraucht, das zu verarbeiten.“ Marc Terenzi hört nur zu, sagte später bei der Nachtwache zu seiner Ex: „Sie ist immer noch special in meinem Leben. Es ist ein bisschen wie früher, du wirst niemals wissen, was die Zukunft bringt.“ Weise Worte!

Die Ich-Darstellerin, die mit der Liebe in letzter Zeit eher weniger Glück hatte erwiderte „Ich wohne in Frankfurt und er in Hannover. Ich würde ohne zu überlegen zu ihm fahren und für ihn da sein.“ Marc legt nach: „Ich habe dich so lieb.“

Foto: RTL/Stefan Menne

Noch vor dem Einzug war sie vorsichtiger, erklärte im Interview mit RTL: „Entweder wir verstehen uns super gut oder wir schlagen uns die Köppe ein. Das ist auch ein bisschen komisch und das will doch auch keiner. Der hat doch auch keinen Bock auf mich.“ Na, ganz so sieht es ja nun nicht mehr aus.

Unterdessen meldete sich die Firma „Travelcircus“ mit einem öffe ntlichen Angebot an Gina-Lisa, um ihre Camp-Strapazen mit einem Wellnesswochenende zu belohnen. In einem Offenen Brief heißt es: „Hunger, ein unbequemer Schlafplatz und tägliche Mutproben zehren kräftig an deinen Nerven. So etwas ist doch unzumutbar! Jetzt haben wir auch noch erfahren, dass du Liebeskummer hast. So kann es doch nicht weitergehen. Nach all den Strapazen im Dschungelcamp hast du dir definitiv eine Auszeit verdient! Wir als Wohlfühl- und Reiseexperte möchten dich verwöhnen und laden dich daher zu einem Wellness-Wochenende in einem unserer 4* und 5* Partnerhotels ein. Gerne kannst du deine beste Freundin mitnehmen. Oder vielleicht doch lieber Honey?“





