Michelle Hunziker und Michael "Bully" Herbig suchen das Supertalent

Freitag, 20. Januar 2017, 13:14 Uhr

Michelle Hunziker wird demnächst in der Jury einer neuen Talent-Show zu sehen sein. Die Fans der beliebten Schweizerin werden jubeln. Die 39-Jährige wird nämlich in der neuen Sonntagsshow ‚It’s Showtime – Das Battle der Besten‘ in SAT.1 als Jurorin mitwirken.

Michelle Hunziker auf der Mailänder Fashion Week. Foto: IPA/WENN.com

Artisten, Magier, Tänzer und Comedians sind dazu eingeladen, ihr Talent zu präsentieren. In jeder der sechs Folgen wird es einen Gewinner am Ende der Sendung geben. Pro Kategorie treten drei Kandidaten an und die Jury entscheidet, wer der Talentierteste ist. Die letztendliche Entscheidung wird dem Studiopublikum überlassen. Dieses darf nämlich den Gesamtgewinner des Abends wählen.

Entschieden wird das von den drei Juroren Michelle Hunziker, Schauspieler, Comedian und Regisseur Michael Bully Herbig und Popsänger Sasha, die bereits bewiesen haben, dass sie eine der Besten auf ihrem Gebiet sind. Moderiert wird die neue SAT.1-Show vom Real-Life-Ehepaar Annemarie und Wayne Carpendale. Klingt wie eine Variante von „Das Supertalent“…

Genug Erfahrung hat die Ex-Frau von Eros Ramazzotti auf jeden Fall mit solchen TV-Shows. Das Model moderierte schon ‚DSDS‘ mit Carsten Spengemann und ‚Wetten, dass…?‘ mit Thomas Gottschalk und war außerdem schon Teil der Jury vom ‚Supertalent‘.