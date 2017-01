Resident Evil: Social Movie Night in Berlin

Freitag, 20. Januar 2017, 18:47 Uhr

Gestern Abend wurde es spektakulär! Getaucht in die Farben der Umbrella Corporation bot das Sony Center das perfekte Setting für die Social Movie Night zum Film ‚Resident Evil: The Final Chapter‘.

Foto: Constantin Film Verleih GmbH

Darunter die Hosts und Youtuber Robert Hofmann, Gronkh, LeFloid sowie Patrice Bouédibéla und den Auftritt von Action-Ikone Milla Jovovich und Regisseur Paul W.S. Anderson.

Zahlreiche Fans in Zombie-Aufmachung huldigten ihren Resident Evil Stars. Trotz Kälte gaben Milla Jovovich und Paul W.S. Anderson geduldig Interviews und standen den Fans für zahlreiche Selfies und Autogramme zur Verfügung. Auch die YouTuber Mr. Trashpack, Kim Gloss, Melissa Lee und Jay & Arya ließen es sich nicht nehmen, bei der Premiere von ‚Resident Evil: The Final Chapter‘ dabei zu sein. Über 1300 Fans waren begeistert vom Abschluss des erfolgreichsten Indie-Franchises aller Zeiten und feierten den Film mit tosendem Schlussapplaus in allen Sälen.

Mehr: Riesenversteigerung bei „Resident Evil“

Foto: Constantin Film Verleih GmbH