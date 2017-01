Barron Trump: "Little Donald" gähnt sich durch die Vereidigung

Samstag, 21. Januar 2017, 10:09 Uhr

Bei Donald Trumps Vereidigung am Freitagmittag Ortszeit richtete sich das Interesse des Boulevards und in den Sozialen Medien vor allem auf dessen gelangweilten, zehnjährigen Sohn Barron, „little Donald“. Der gähnte sich durch die von den Medien weltweit heftig kritisierte unversöhnliche Antrittsrede seines Vaters.

Foto: Mike Theiler/UPI Photo via Newscom picture alliance

Der Knirps ist das einzige Kind mit Trumps dritter Frau Melania, die jetzt „First Lady“ gerufen werden darf. In den Medien gab und gibt es seit gestern Begeisterung für den ersten „First Boy“ im Weißen Haus seit 54 Jahren. Nicht nur weil er gähnte, sondern sich offensichtlich für das Theater vorm Washingtoner Capitol so gar nicht interessierte.

Der Altersunterschied zu seinem ältesten Bruder Donald jr. beträgt 28 Jahre. Barron geht noch an die „Columbia Grammar and Preparatory School“ in New York. Dort soll er das laufende Schuljahr auch beenden, bevor der Mini-Trump mit Mama Melania dann ins Weiße Haus nach Washington umzieht. Wenn er nicht in der Schule ist, verbringt Barron seine Zeit im Trump-Tower wo er eine ganze Etage für sich haben soll, berichtet die ‚Sun‘. Mit seiner Mutter und seinen Großeltern, die auch in New York leben, spricht er übrigens slowenisch.

Und Barron, der auch das Interesse seines Vaters für Wolkenkratzer teilt, kommt auch ganz nach seines kompromisslosen Herrn Papa, wie Melanie der Seite ‚Parenting.com‘ erzählte: „Er ist ein Dickkopf, selbstständig und hat seine Meinung. Er weiß genau, was er will. Deshalb nenne ich ihn des öfteren den ‚kleinen Donald’. Er ist eine Mischung aus unserem Aussehen, aber seine Persönlichkeit ist es, warum ich ihn ‚Little Donald‘ nenne“. Zuletzt gab es Gerüchte, der Kleine sei Autist.

Der 70-jährige Donald Trump war dreimal verheiratet und hat fünf Kinder: Donald Jr. (39), Eric (33) und Ivanka (35) stammen aus der Ehe mit dem tschechisch-österreichischen Model Ivana Trump (67) von 1977 bis 1992. Tochter Tiffany (23) stammt aus der Ehe mit der US-amerikanischen Schauspielerin Marla Maples (53). Mit Trump war sie von 1993 bis 1997 zusammen. Zwei Jahre später wurde die Ehe geschieden. Mit Melania Trump (46) ist Trump seit fast elf Jahren verheiratet, Barron kam im März 2006 auf die Welt.