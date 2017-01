Hitmaschine "The Chainsmokers" mit neuer Single "Paris"

Samstag, 21. Januar 2017, 17:10 Uhr

Alex Pall und Drew Taggart zählen ganz gewiss zu den fleißigsten Vertretern ihres Berufsstandes. Nun gibt es wieder frische Ware von den Herrschaften.

Foto: Promo

Das New Yorker House/Pop-Duo ‚The Chainsmokers‚ hatte im vergangenen Jahr mit fast schon beängstigender Treffsicherheit einen Hit (u.a. mit XYLØ. Charlee und Phoebe Ryan) nach dem anderen rausgehauen (darunter die Platin-Singles „Don’t Let Me Down“ featuring Daya und „Closer“ featuring Halsey), wurde für diverse Awards nominiert (u.a. vier American Music Awards, zwei Billboard Music Awards, zwei Teen Choice Awards und zwei MTV Music Awards) und spielte unzählige ausverkaufte Headliner-Touren, Festivals und trat sogar bei den MTV Music Awards 2016 auf. Die Single „Closer“ erreichte sowohl in den USA als auch Großbritannien Platz eins der Charts, in Deutschland kletterte der Song bis auf Platz zwei und wurde mit Platin ausgezeichnet.

2017 machen die beiden DJs und Produzenten nun genau da weiter, wo sie 2016 aufgehört haben: „Paris“ heißt der neue Top-Ten-Kandidat der beiden, der ab sofort weltweit erhältlich ist. Innerhalb einer Woche kam der Song auf über 28 Millionen Klicks bei Youtube. Für die Vocals holte sich das Erfolgs-Duo diesmal allerdings keinen Gastsänger ins Studio, den Job übernahm Chainsmokers-Mitglied Drew Taggart höchstselbst. Das Ergebnis: beeindruckend.

Am 16. Februar 2017 sind ‚The Chainsmokers‘ im Palladium in Köln.