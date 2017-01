Kim Kardashian und Kanye West: Glücklich wie nie?

Samstag, 21. Januar 2017, 12:55 Uhr

Kim Kardashian und Kanye West sind angeblich glücklicher als je zuvor. Und das obwohl es so einige harte Momente im letzten Jahr zu verkraften gab. Jetzt sind sie aber wieder auf dem richtigen Weg.

2016 ging es ab für den Reality-TV-Star und den Rapper und das oft leider nicht im positiven Sinn. Kim wurde mit einer Waffe bedroht überfallen. Kanye ist nach langem Schlafentzug aus Erschöpfung zusammengebrochen. Jetzt blicken die beiden auf ihre Zukunft. Ein Insider erzählt ‚E! News‘: „Kim geht es so viel besser. Sie und Kanye sind sehr glücklich. Seine beiden Kinder sind Priorität Nummer eins für ihn und er will ihnen ein guter Vater sein.“

Kim, 36 und Kanye – die im Jahr 2014 heirateten – haben zusammen Tochter North (3) und Sohn Saint (13 Monate).

Kanye (39) will sich außerdem wieder in die Arbeit stürzen und seine ‚Saint Pablo‘-Tour beenden, die er aufgrund seinen Krankenhausaufenthaltes vorrübergehend abbrach. Der Bekannte verrät weiter: „Kanye hat ein paar überraschende Projekte vor sich: die Musik, die Tour und seine Modelinie. Er will, dass alle auf der Welt ihn sehen.“ Im Vorfeld wurde darüber berichtet, dass Kim und Kanye angeblich hart für ihre Ehe kämpfen. Ein Insider erzählt: „Sie müssen an ihrer Ehe arbeiten, genau wie jedes Paar. Sie sind definitiv noch zusammen und verliebt wie nie zuvor. Kim kommt langsam wieder in ihre normale Routine und fühlt sich bereit, mehr und mehr wieder in die Öffentlichkeit zurückzukehren.“ Na darüber freuen sich bestimmt viele Fans!