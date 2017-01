Palina Rojinski: Das mit Elyas M'Barek war ihr unangenehm

Samstag, 21. Januar 2017, 19:17 Uhr

Der erste Filmkuss ist für Schauspieler etwas Besonderes. Palina Rojinski hat daran eher zwiegespaltene Erinnerungen. Die Szene, die schließlich im Flim landete, ließ sie demnach „fast unter den Sitz rutschen“.

Die 31-jährige ProSieben-Moderatorin hat sich nach eigenen Worten sehr geschämt, als sie ihren Filmkuss mit Elyas M’Barek in „Willkommen bei den Hartmanns“ auf der Leinwand sah. „Als ich das allererste Mal den Filmkuss auf der Leinwand gesehen habe, bin ich echt unter den Sitz gerutscht“, sagte die Schauspielerin beim Bayerischen Filmpreis in München. Regisseur Simon Verhoeven habe für den Film einen Moment ausgewählt, „wo meine Zunge halb in Elyas Mund verschwindet. Das fand ich voll gemein.“

Rojinski spielte in der erfolgreichen Flüchtlingskomödie Tochter Sofie Hartmann. Der Kuss mit Elyas M’Barek war ihr erster Filmkuss. „Willkommen bei den Hartmanns“ wurde beim Bayerischen Filmpreis mit dem Produzenten- und dem Publikumspreis ausgezeichnet. Die Komödie mit Tiefgang und Starbesetzung wurde sowohl mit dem „Publikumspreis“, als auch mit dem „Pierrot“ des Abends – dem „Produzentenpreis“ – ausgezeichnet.

Der Film startete am 3. November 2016 in den deutschen Kinos, und bereits über 3.4 Mio. Zuschauer (Stand 20.1.2017) haben diese intelligente Familienkomödie mit Senta Berger, Palina Rojinski, Ulrike Kriener, Eric Kabongo, Heiner Lauterbach,

Florian David Fitz, Elyas M’Barek, Uwe Ochsenknecht und Eisi Gulp bis heute auf großer Leinwand gesehen. (dpa/KT)