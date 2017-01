"Wilde Maus": Ein geschasster Redakteur auf Rachefeldzug

Samstag, 21. Januar 2017, 20:14 Uhr

Am 9. März startet im Kino die rabenschwarze Tragikomödie „Wilde Maus“. In der Hauptrolle Kult-Kabarettist und Schauspieler Josef Hader als besonders rachsüchtiger Zeitgenosse.

Foto: Ioan Gavril/Majestic

Worum geht’s? Nun, Könige werden grundsätzlich zuvorkommend behandelt! Das ist zumindest Georgs (Josef Hader) Ansicht, der seit Jahrzehnten als etablierter Musikkritiker mit spitzer Feder für das Feuilleton einer Wiener Zeitung schreibt. Doch dann wird er überraschend von seinem Chefredakteur (Jörg Hartmann) überzeugend gekündigt: „Ihre Leser sind alle schon tot“ und Sparmaßnahmen! Seiner jüngeren Frau Johanna (Pia Hierzegger), deren Gedanken nur um ihren nächsten Eisprung und das Kinderkriegen kreisen, verheimlicht er den Rausschmiss und sinnt auf Rache.

Dabei steht ihm sein ehemaliger Mitschüler Erich (Georg Friedrich) zur Seite, dem Georg in seiner neu gewonnenen Freizeit hilft, eine marode Achterbahn im Wiener Prater wieder in Gang zu setzen. Georgs nächtliche Rachefeldzüge gegen seinen ehemaligen Chef beginnen als kleine Sachbeschädigungen und steigern sich, zu immer größer werdendem Terror.

Schnell gerät sein bürgerliches Leben völlig aus dem Ruder…

Foto: Ioan Gavril/Majestic

Josef Hader – aus dessen Feder auch das Drehbuch stammt – konnte für sein außergewöhnliches Regiedebüt „Wilde Maus“ einen herausragenden deutsch-österreichischen Cast gewinnen: An Haders Seite spielen die Grazer Theater- und Filmschauspielerin Pia Hierzegger („Was hat uns bloß so ruiniert“), Grimme-Preisträger Jörg Hartmann („Tatort“, „Weissensee“), Österreichs Charakterdarsteller Georg Friedrich („Sommer in Orange“), Denis Moschitto („Rubbeldiekastz“) sowie die vielseitige und international bekannte Nora von Waldstätten („Personal Shopper“) in der pechschwarzen Tragikomödie.