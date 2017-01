Best Dress of the Day (437): Julianne Hough in Zuhair Murad

Sonntag, 22. Januar 2017, 20:02 Uhr

Anlässlich der Premiere des Films „xXx: Return of Xander Cage“ am vergangenen Donnerstag in Hollywood zeigte sich Schauspielerin Julianne Hough in einer edlen Spitzenrobe auf dem schwarzen Teppich und posierte elegant vor den Fotografen.

Die bodenlange Kreation des beliebten Designers Zuhair Murad überzeugte mit dunkelblauer Spitze, bestehend aus Samt. Der Schnitt des Kleides wirkte durch eine raffinierte Wickel-Optik besonders interessant. Hingucker waren ein hoher Beinschlitz und ein tiefes, v-förmiges Dekolleté. Zusammengehalten wurde der schicke Look durch einen Ledergürtel um die Taille, der dem Outfit eine rockige Note verlieh.

Die 28-Jährige kombinierte ihr Dress mit den passenden, spitzen Pumps und einer schwarzen Clutch. Mit einem angesagten, roten Nagellack sorgte sie für einen luxuriösen Akzent. Ihr blondes Haar trug die hübsche Amerikanerin gestylt zu einer aufwendigen Flechtfrisur und wählte ein dezentes Makeup.

Uns konnte Julianne mit ihrem Styling begeistern und wir küren sie somit zu unserem Fashionliebling des Tages! (HA)