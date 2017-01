Die letzten Geheimnisse hinterm "Lego Batman Movie"

Sonntag, 22. Januar 2017, 18:58 Uhr

Augenzwinkernde Respektlosigkeit hat „The Lego Movie“ zu seinem weltweiten Erfolg verholfen – kein Wunder also, dass die selbsternannte Hauptfigur jenes Ensembles – Lego Batman – jetzt die Hauptrolle in einem eigenen Leinwandabenteuer übernimmt.

Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Und der neue Film hat so einige versteckte Referenzen. Der Film von Regisseur Chris McKay überrascht mit versteckten Bezügen zum Comic Universum von ‘DC‘. Das verriet nun der Filmemacher höchstpersönlich und versprach, dass der Streifen auch Comic-Fans glücklich machen werde.

Da er nicht für alle Passagen eine Genehmigung hatte, ließ sich McKay etwas anderes einfallen. “Ich habe weitergemacht, bis schließlich jemand meinte ‘Wir können nur so und so viele machen oder wir können nur die Rechte für so und so viele bekommen oder wir können diesen Charakter nicht nehmen, weil er den Kindern Angst einjagen wird‘“, erinnerte sich der Regisseur im Gespräch mit dem Magazin ‘SciFiNow‘. “Wenn wir einen Charakter nicht benutzen konnten, dann gibt es darüber etwas in der Beschreibung von Gotham City oder eine Referenz in einer Zeitungsüberschrift.“

Doch nicht nur Comic-Fans dürfen sich auf unerwartete Wendungen und Bezüge freuen. “Deshalb macht es so viel Spaß, einen ‘Lego‘-Film und besonders einen ‘Lego Batman‘-Film zu machen“, erklärte der amerikanische Filmemacher weiter.

“Indem man die Figuren einfach Sätze sagen lässt, die in einem Michael Bay Film vorkommen würden, werden sie lächerlich, weil sie aus dem Mund eines Spielzeugs kommen. Wir haben tatsächlich Sätze aus einem Film von Michael Bay genommen und sie ‘Lego‘-Charakteren in den Mund gelegt. Es ist so lustig zu sehen, wie sie sich benehmen, als befänden sie sich in einer großen Kuba-Raketen-Krise.“ Regisseur Chris McKay war bereits beim ersten ‘Lego‘-Film im Jahr 2014 mit dabei. Der neue ‘Lego Batman Movie‘ kommt nun am 9. Februar in die deutschen Kinos. (Bang)

