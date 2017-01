"Lommbock" mit Moritz Bleibtreu: Auch Kiffer werden mal erwachsen

Sonntag, 22. Januar 2017, 20:29 Uhr

Am 23. März startet in den Kinos die ‚Lammbock‘-Fortsetzung ‚Lommbock‚. In der deutschen Filmkomödie aus dem Jahr 2001 unter der Regie von Christian Zübert spielten Lucas Gregorowicz und Moritz Bleibtreu. Sie sind auch jetzt wieder an Bord.

Foto: WildBunch

In der neuen Kifferkomödie spielen ferner auch Shootingstar Louis Hofmann sowie Antoine Monot Jr., Wotan Wilke Möhring und Alexandra Neldel. Jetzt gibt es einen neuen Trailer – und neue Bilder!

Und darum geht’s: Kai (41) betreibt in Würzburg den angeranzten Asia-Liefer-Service „Lommbock“, während sein Kumpel Stefan (39) seit Jahren erfolgreich im drogenfreien Dubai lebt und nun für seine anstehende Hochzeit amtliche Papiere in Deutschland besorgen muss. Stefans Kurztrip in seine Heimatstadt wird durch Kai allerdings unfreiwillig verlängert und für die Freundschaft der beiden eine echte Herausforderung, denn die Vergangenheit kickt mitunter etwas zeitverzögert…

Foto: WildBunch

Foto: WildBunch

Foto: WildBunch