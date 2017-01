Mike Singer wehrt sich mit neuem Song "Egal"

Sonntag, 22. Januar 2017, 17:36 Uhr

Die vergangenen Wochen waren für den deutschen Shootingstar Mike Singer sehr turbulent, aber auch sehr erfolgreich: Nach der Veröffentlichung seiner Single „Karma“ Anfang November folgten zahlreiche Promotermine und ein Interviewmarathon jagte den nächsten.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

So dauerte es nicht lange, bis internationale Musiker an die Tür des erst 17-jährigen klopften – mit US-Star Gnash performte er gemeinsam dessen Hit „I Hate U, I Love U“ und mit der Britin Anne-Marie ihren Song „Alarm“. Im Dezember folgte mit „Bring mich zum Singen“ schließlich Mikes zweite Single. Ein rundum gelungener Jahresabschluss! Das neue Jahr startete für den Social Media Influencer, der eine Reichweite von 1,8 Millionen Fans auf allen Social Media Kanälen erreicht, hingegen nicht sonderlich erfreulich: Im Internet wurde der sympathische Sänger persönlich angegriffen, beleidigt und bedroht. Höhepunkt des Ganzen war, dass seine Festnetznummer im Netz veröffentlicht wurde und somit absoluter Ausnahmezustand herrschte.

„Wir haben Tausende von Anrufen bekommen, meine Eltern hatten Angst und machen sich jetzt natürlich Sorgen, wenn ich auf die Straße gehe“.

Doch Mike Singer will sich von seinen Hatern nicht kleinkriegen lassen und veröffentlicht, passend zu seinem Geburtstag am 20. Januar, den Track „Egal“. Getreu dem Motto „Jetzt erst recht“ singt er darin: „Dir passen meine Haare nicht / Die Art wie ich sie trage nicht / Egal / Die Klicks nicht / Das Blitzlicht / Mein Business / Doch das ist mir egal“ und gibt damit Hatern keine Chance sein Leben zu dominieren. Ganz im Gegenteil – MIKE SINGER legt jetzt erst richtig los, denn 2017 soll ganz im Zeichen des charmanten Überfliegers stehen. Ab 24.02. hat er sein Debütalbum „Karma“ am Start, auf dem er viele verschiedene musikalische Facetten zeigt, gepaart mit modernen Beats, die jeden mitreißen und ansprechen. Ab Ende März 2017 geht es schließlich mit Album im Gepäck und jeder Menge Überraschungen auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Mit 1,8 Millionen Fans im Rücken, internationalen Starfreunden, seiner Professionalität und seinem modernen Sound wird Mike Singer 2017 das nächste Kapitel seiner Musikkarriere aufschlagen. Und das ist erst der Anfang seiner musikalischen Reise…