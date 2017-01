Richard Lugner kam mit "Bambi" zum Filmball

Sonntag, 22. Januar 2017, 10:39 Uhr

Sie haben sich schon vor vielen Jahren getrennt, aber Richard „Mörtel“ Lugner (84) und Nina Bruckner verstehen sich noch immer gut. Verliebt sind sie aber nicht mehr ineinander.

Richard Lugner und Nina Bruckner verstehen sich noch gut. Foto: Tobias Hase

Der illustre Wiener Bauunternehmer hat mit seiner Ex-Freundin Nina Bruckner – genannt „Bambi“ – auf dem Deutschen Filmball gefeiert. Sie begleitete ihn am Samstagabend in das Münchner Hotel Bayerischer Hof. Dass „Bambi“ dabei sein werde, hatte Lugner vorab in einer Mitteilung angekündigt: „Da ich von Cathy Lugner-(Schmitz) seit 30. Nov. 2016 geschieden bin, komme ich mit einer Bekannten, die in Österreich wegen Ihrer braunen Reh-Augen unter dem Spitznamen ‚Bambi‘ geführt wird.“

Bei Lugner ist es quasi Tradition, dass seine Freundinnen und Frauen Tier-Spitznamen haben – seine letzte Frau Cathy nannte er „Spatzi“. Die wollte aber partout nicht so genannt werden in der Öffentlichkeit.

Übrigens: Von einem Liebes-Comeback mit Bruckner war allerdings nicht die Rede, der österreichischen Nachrichtenagentur APA sagte Lugner: „Ich bin halt noch mit allen gut.“ Das sah bei „Spatzi“ nicht ganz so aus… (dpa/KT)