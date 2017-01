Blac Chyna: Schon 17 Kilo weniger nach Geburt

Montag, 23. Januar 2017, 19:10 Uhr

Reality-TV-Star Blac Chyna (28) ließ ihre Fans wissen, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter Dream schon einiges an Gewicht verloren hat. Und die Zahl hört sich auch beeindruckend an, denn es soll sich um ganze 17 Kilogramm handeln, die die nur 1,57m kleine Dame nun weniger wiegt.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Auf Snapchat gab die Verlobte von Rob Kardashian (29) am Samstag (21. Januar) mit Waagen-Beweis zu Protokoll: „Von 192.2 [Pfund] zu 158.2.“ Und was ist das Geheimnis dieses großen Gewichtsverlusts nur zwei Monate nach der Geburt? Das Stillen hätte ihr dabei geholfen, so die Ex-Verlobte von US-Rapper Tyga (27). Anfang dieses Monats erklärte sie: „Ich stille einfach weil man sechs Wochen warten muss, bevor man trainieren darf. Und ich habe angefangen, mit Rob zu wandern, damit befolgen wir wieder unseren Gesundheitstipp und ich trinke eine Tonne Wasser.“

Ein von blacchyna snapchats (@blacchynasnapchats) gepostetes Video am 21. Jan 2017 um 11:54 Uhr

Das Paar ist momentan wieder zusammen, nachdem sich Blac Chyna kurz vor Weihnachten ganz spontan von ihrem Verlobten trennte. Da bezeichnete sie den 29-Jährigen auch noch als „faul, fett und unsicher.“ Bleibt abzuwarten, wie lange die Harmonie zwischen den beiden hält…(CS)