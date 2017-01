Channing Tatum bringt sich Klavierspielen bei - und es ist brutal

Montag, 23. Januar 2017, 18:29 Uhr

Hollywoodstar Channing Tatum (36) hält seine Neujahrsvorsätze immer noch aufrecht – und hat damit vermutlich so einigen etwas voraus. Der Schauspieler hat sich für 2017 vorgenommen, „neue Dinge zu lernen“ – darunter Klavierspielen.

Wie er am Sonntag (22. Januar) auf Twitter verriet, hätte er dann auch die letzten Wochen damit zugebracht, es sich selbst anzueignen. Jetzt war die Zeit gekommen, sein Können vor einem großen Publikum zu offenbaren, wobei er in einem Clip verlauten ließ: „Ich werde mich blamieren und so zwingen, besser zu werden, indem ich euch zeige, wo ich gerade stehe.“ Und der 36-Jährige ergänzte: „Zweieinhalb Wochen, in denen ich mir beibringe, Klavier zu spielen. Wartet einen Moment, es wird brutal sein.“

Dann gab er einen kleinen Teil von Beethovens ‚Für Elise’ zum Besten, der sich aber gar nicht mal so schlecht anhörte. Sich selbst das Tasteninstrument beizubringen sei dann auch „brutal“, wie der ‚Magic Mike’-Star erneut auf Twitter betonte. Er kommentierte schließlich, dass es Zeit wäre, „bald richtige Stunden“ zu nehmen. Da stellt der Schauspieler sein Licht doch ein wenig zu sehr unter den Scheffel. Ob seine eifrigen Musikambitionen einen bestimmten Grund haben, ist nicht bekannt.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass der Gatte von Jenna Dewan (36) einen Ausflug in diese Richtung macht. In ‚Hail, Caesar!’ musste er schon tanzen und singen. Dazu verriet er: „Ich habe mich etwa drei Monate dafür vorbereitet. Es ist die längste Zeit, die ich mich je für eine sechsminütige Filmsektion in einem Streifen vorbereitet habe.“ Wenn er sich bei etwas unsicher fühle, würde er es so lange lernen, bis es sogar ungesund werde. Wenn es dann aber auch nur halb funktioniere, sei er am Ende der Torturen glücklich, so der Schauspieler. (CS)