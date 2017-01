Die Goldene Himbeere: Das waren die schlechtesten Filme des Jahres

Montag, 23. Januar 2017, 22:46 Uhr

Am 25. Februar, einen Tag vor dem Oscar, wird wie immer traditionell die „Goldene Himbeere“ vergeben – Hollywoods berühmtester Schmähpreis des Jahres!

Und heute, einen Tag vor der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen, wurde nun die Kandidaten der 37. Razzies verkündet. Wie immer unprätentiös und ohne Pomp (siehe Video!) „Scheiß auf den Preis“, mag so mancher Produzent denken, dabei ist es schon eine Schande überhaupt nominiert zu sein.

Der Preis krönt jedes Jahr u.a. die schlechtesten Spielfilme und schauspielerischen Leistungen des Jahres. Die großen Favoriten für die „Razzies“ sind dieses Jahr übrigens alles Sequels! Am meisten Nominierungen hat „Zoolander No. 2“.

In insgesamt acht Kategorien wurde „Zoolander No. 2“ genannt. Ben Stiller (51) könnte den Preis als schlechtester Hauptdarsteller und schlechtester Regisseur gewinnen. Auch alle seine Zoolander-Kollegen sind nominiert. Damit ist das Sequel in insgesamt acht von neun Kategorien vertreten. Nur bei „Schlechteste weibliche Hauptdarstellerin“ sind sie nicht dabei, was aber daran liegt, dass es keine gab in dem Streifen.

Auf Platz 2 ist „Batman vs Superman – Dawn of Justice“ mit Ben Affleck (44). Der Oscar-Gewinner hat schon drei der Preise zu Hause. Bekommt er jetzt nach „Gigli“, „Daredevil“ und „Paycheck“ den vierten Anti-Oscar? Und auch ein Deutscher ist unter den Nominierten. Der Star-Regisseur Roland Emmerich (61) ist mit seinem neusten Film „Independence Day: Die Wiederkehr“ fünfmal vertreten.

Zwar hat er bei der Gala noch nie einen Preis bekommen, aber er ist trotzdem kein Neuling bei der Goldenen Himbeere. Auch „Godzilla“ und der erste Teil von „Independence Day“ waren ja schon nominiert. (LK)

Foto: Youtube

37. Razzies – Die wichtigsten Nominierten

Schlechtester Film

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty Grandpa

Gods of Egypt

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Resurgence

Zoolander No. 2

Schlechtester Schauspieler

Ben Affleck / Batman v Superman: Dawn of Justice

Gerard Butler / Gods of Egypt & London Has Fallen

Henry Cavill / Batman v Superman: Dawn of Justice

Robert de Niro / Dirty Grandpa

Dinesh D’Souza [as Himself] / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Ben Stiller / Zoolander No. 2

Schlechteste Schauspielerin

Megan Fox / Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Tyler Perry / BOO! A Medea Halloween

Julia Roberts / Mother’s Day

Becky Turner [as Hillary Clinton] / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts / Divergent Series: Allegiant & Shut-In

Shailene Woodley / Divergent Series: Allegiant

Schlechteste Nebendarstellerin

Julianne Hough / Dirty Grandpa

Kate Hudson / Mother’s Day

Aubrey Plaza / Dirty Grandpa

Jane Seymour / Fifty Shades of Black

Sela Ward / Independence Day: Resurgence

Kristen Wiig / Zoolander No. 2

Schlechtester Nebendarsteller

Nicolas Cage / Snowden

Johnny Depp / Alice Through the Looking Glass

Will Ferrell / Zoolander No. 2

Jesse Eisenberg / Batman v Superman: Dawn of Justice

Jared Leto / Suicide Squad

Owen Wilson / Zoolander No. 2

Schlechtestes Drehbuch

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty Grandpa

Gods of Egypt

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Resurgence

Suicide Squad