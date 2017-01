Ed Sheeran: Hier ist das Video zu "Castle Hill"

Montag, 23. Januar 2017, 14:25 Uhr

Im nigelnagelneuen Musikvideo zu „Castle On The Hill“ nimmt uns Ed Sheeran mit auf eine spannende Zeitreise in seine Jugend.

Foto: Youtube

Seit Sheeran vor zwei Wochen seine beiden Singles „Shape Of You“ und „Castle On The Hill“ veröffentlichte, purzeln die Rekorde: Die Songs eroberten u.a. Platz 1 und 2 der Offiziellen Deutschen Single-Charts, stellten neue historische Streaming-Bestmarken auf und die Lyric Videos vereinen mehr als 160 Mio. Views auf sich.

Vor allem aber sind „Shape Of You“ und „Castle On The Hill“ eines: großartige Songs. Einer der beiden, „Castle On The Hill“, hat nun ein ebenso großartiges Musikvideo bekommen. In dem Clip schlüpft ein jugendliches Alter Ego in die Rolle von Ed Sheeran. Der erlebt all das nach, wovon der Song handelt: eine Spritztour mit den Kumpels, Abende im Pub, der erste Kuss – in atmosphärischen Bildern erweckt Regisseur George Belfield die Themen von „Castle On The Hill“ zum Leben, in dem der Sänger auf seine Jugendzeit in Framingham, Suffolk zurückblickt.

Dazwischen ist im Video immer wieder auch mal der erwachsene Ed Sheeran zu sehen, der im Auto auf dem Weg in die alte Heimat ist: „I’m on my way / Driving at ninety down those country lanes“, wie es dazu im Song heißt.

„Castle On The Hill“ ist ebenso wie „Shape Of You“ ein Vorbote des kommenden Albums „÷“ von Ed Sheeran, das am 3. März erscheint. Nachdem der Brite als erster Künstler überhaupt mit zwei Singles gleichzeitig auf Platz 1 und 2 der GfK Single-Charts kam, stellte er vor wenigen Tagen eine weitere Bestmarke auf: „Shape Of You“ ist mit knapp 4,2 Millionen Streams hierzulande der meistgestreamte Song aller Zeiten in einer Startwoche. Beide Tracks zusammen haben bis dato 370 Mio. Streams weltweit generiert!