Video: Keanu Reeves beim Schießtraining

Montag, 23. Januar 2017, 18:08 Uhr

Am 16. Februar kommt der zweite Teil von im Action-Film „John Wick 2“ in die Kinos. Für die Rollen des Auftragskillers musste „Matrix“-Schauspieler Keanu Reeves natürlich auch richtig schießen lernen. Als Promo zum Kinostart wurde jetzt ein Video von Keanu Reeves (52) beim Schießtraining veröffentlicht.

Foto: Concorde

Eigentlich kennt man Reeves ja als den sensiblen Schauspieler mit den weichen dunklen Augen. Aber in der Vorbereitung auf seine Rolle im Action-Film „John Wick 2“ zeigte er eine ganz andere Seite. Man sieht ihn durch einen Schussparkour laufen und wild um sich ballern. Und der Mann kann mit einer Waffe umgehen. Er trifft alle Ziele, zuckt nicht mal mit der Wimper und drückt den Abzug genauso schnell wie sein Filmcharakter John Wick. Verdanken kann er das seiner Trainerin Taran Butler. In mehreren YouTube-Clips kann man sehen, wie hart die beiden miteinander an Keanus Killer-Qualitäten arbeiteten.

An der Seite von Ruby Rose (30), Rapper Common (44) und seinem alten Kollegen aus „Matrix“ Laurence Fishburne (55) wird Keanu im zweiten Teil des Actionhits in Rom gegen eine mysteriöse, international agierende Organisation von Auftragskillern kämpfen. (LK)