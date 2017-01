Louis Tomlinson und Briana Jungwirth: Reunion

Montag, 23. Januar 2017, 14:49 Uhr

Freddie, der Sohn von One-Direction-Star Louis Tomlinson (25) und dessen Ex, Stylistin Briana Jungwirth wurde am Samstag (21. Januar) ein Jahr alt. Dazu gab es eine Reunion der Eltern, die in der Vergangenheit nicht immer das beste Verhältnis zueinander hatten.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Das scheint sich aber mittlerweile gewandelt zu haben, wenn man einem süßen Video auf Instagram Glauben schenken darf. Mama Briana Jungwirth postete nämlich einen Clip, der einen ziemlich gut gelaunten Louis Tomlinson zeigt. Der half seinem kleinen Sohn dabei, zu stehen, während die stolze Mutter ihn mit seinem Geburtstagskuchen überraschte. Das Video kommentierte sie mit: „Besonderer erster Geburtstag.“

Ein von Briana Jungwirth (@brianasrealaccount) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 20:16 Uhr

Zusätzlich zu dem süßen Clip gab es vom Sänger dann auch noch eine Twitter-Botschaft an seine Fans. Die lautete: „Hatte heute einen besonderen Tag mit meinem Geburtstagskind. Danke für all die lieben Nachrichten!“ Scheint also ganz so, als ob es dem Neu-Single nach dem tragischen Leukämie-Tod seiner Mutter Johannah Deakin im Dezember wieder ein wenig besser geht…(CS)