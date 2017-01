Taschen: Jede Menge Nachlässe - und wir verlosen auch noch!

Montag, 23. Januar 2017, 17:33 Uhr

Neues Jahr, neue Bücher und auf jeder Seite neue Inspirationen! Vom 26. bis 29. Januar bietet der renommierte Taschen-Verlag

Preisnachlässe von bis zu 75% bei Ansichtsexemplaren oder solchen mit leichten Mängeln aus den Themenbereichen Design, Erotik, Film, Fotografie, Kunst und Popkultur.

Foto: Taschen/ Jeff Koon

Deswegen unbedingt mal bei taschen.com stöbern oder in den nächstgelegenen Taschen-Laden stürzen! Lasst Euch mit Enzyklopädie zum Surfing auf der Rabattwelle davontragen, macht Euch zum Schnäppchenpreis schlau mit Information Graphics, oder findet Sternenstaub für wenig Kohle in Mick Rocks überwältigendem Album zu David Bowie. Mit über 35 Jahren Verlagserfahrung hat sich Taschen mit kühnen, innovativen Büchern in vielen Größen, Themenbereichen und Preisklassen eine treue Gefolgschaft rund um den Erdball gesichert.

Neben dem Web-Shop betreibt das Unternehmen mittlerweile 12 Stores in ganz Europa und den Vereinigten Staaten, darunter den neuesten in Berlin.

Foto: Taschen/ Ryan McGinley

klatsch-tratsch.de verlost

aus Anlass der Taschen-Aktionstage den opulenten Bildband „Art Record Covers“ (siehe unsere Blder!)

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 5. Februar 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Art Record Covers“. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.