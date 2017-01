Ben Foster und Laura Prepon: Erstmals Eltern?

Dienstag, 24. Januar 2017, 12:28 Uhr

Laura Prepon erwartet angeblich ihr erstes Kind. Die 36-jährige Schauspielerin, die mit dem gleichaltrigen Schauspieler Ben Foster verlobt ist, soll schwanger mit ihrem ersten Kind sein. Dies verriet ein Nahestehender dem ‚People‘-Magazin.

Foto: Michael Carpenter/WENN.com

Zuvor waren bereits Gerüchte über eine Schwangerschaft Prepons aufgekommen, nachdem Ben seine Verlobte bei dem ‚Creative Coalition’s Spotlight Initiative Gala Awards Dinner‘, das am Sonntag (22. Januar) in Utah ausgetragen wurde, äußerst vorsichtig behandelte. Ein Beobachter sagte später über das Paar: „Ben wirkte sehr beschützend und wich Laura den ganzen Abend lang nicht von der Seite. Er hielt ihren Arm, als sie reingingen und blieb auch während des Essens die ganze Zeit an ihrer Seite. Keiner von ihnen stand auf, um sich unter die Menge zu mischen. Sie haben das Abendessen definitiv genossen. Und sie hat ihren ganzen Teller leer gegessen.“

Mittlerweile soll der ‚Orange is the New Black‘-Star sogar schon die Eheschließung planen und plauderte vor kurzem über die Feierlichkeit aus: „Wir wünschen uns eine wirklich kleine Hochzeit, aber es gibt eine Menge Leute, die wir wirklich sehr lieben und die uns wichtig sind. Es ist verrückt, aber die Liste mit den Gästen aufzustellen, ist wirklich nicht einfach und kann zu Streitereien führen. Alleine die ‚Orang is the New Black‘-Besetzung umfasst 50 Personen.“