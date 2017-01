Fahri Yardim: "Ein Masturbationskurs ist mir nicht fremd"

Dienstag, 24. Januar 2017, 21:50 Uhr

Fahri Yardim (36), der gut aussehende Bösewicht aus dem zweiten Teil von „Winnetou“, kommt mit einer neuen Serie ins Fernsehen. Ab dem 26. Januar läuft seine neue Serie „Jerks“ erst auf Maxdome und ab dem 21. Februar dann auch nach „Circus Halligalli“ auf ProSieben.

Foto: maxdome/ProSieben/ André Kowalski

An der Seite von Christian Ulmen (41) spielt Fahri sich selbst. Zusammen erleben sie sehr seltsame Situationen, bei denen der Zuschauer nicht weiß, ob er jetzt weinen oder lachen soll. klatsch-tratsch.de erzählte er von seiner Bromance mit Christian Ulmen, dem schlimmsten Drehtag seines Lebens und dass er dieses Jahr Vater wird!

Erzähle bitte was zu deiner Rolle in „Jerks“.

Wir spielen ja uns selbst, wir spielen Fahri und Christian. Wir haben die dänische Serie „Clown“ als Vorlage genommen und unsere eigenen Geschichten mit reingewoben. Meine Rolle ist tatsächlich Fahri Yardim, der Schauspieler, der überfordert ist mit dem Leben. Wie viele Menschen. Es geht eigentlich ein bisschen darum, dass man im Leben alles richtig machen will und genau deswegen scheitert.

Und seit wann läuft deine Bromance mit Christian Ulmen?

Wir kennen uns schon, seit wir Kinder sind. Wir waren zusammen beim Judo und später beim Panda-Club vom WWF. Dann haben wir uns lange aus den Augen verloren und erst bei den Dreharbeiten von „Wer´s glaubt, wird seelig“ wieder richtig getroffen.

Foto: maxdome/ProSieben/ André Kowalski

Die Serie soll ja auf wahren Begebenheiten aus euren Leben basieren. Welche der Szenen ist aus deinem Leben?

Es wäre falsch zu sagen, dass einzelne Szenen haargenau so stattgefunden haben. Es geht eher darum zu erzählen, dass unsere Leben teilweise in ähnlichen Milieus gespielt haben. Wir haben ähnliche Begegnungen gehabt. Es sind mehr Überhebungen von dem, was wir selber erlebt haben.

Zum Beispiel?

Ein Masturbationskurs ist mir zum Beispiel nicht fremd. Ich hatte sehr intensive Phasen in allen möglichen Selbstfindungskursen. Ich fand es einfach wahnsinnig spannend mich in Gruppenarbeiten, im experimentellen Zusammensein, in Indianercamps sehr nah an Themen ran zu trauen. Und da sind solche Situation wie in „jerks.“ noch sehr milde. Da ist die Realität viel bunter und noch viel krasser. Mir ist es also nicht fremd, wenn Frauen ihrer Scheide einen Namen geben.

Foto: maxdome/ProSieben/ André Kowalski

Welche Szene war die krasseste für dich bei „Jerks“?

Die Szene mit dem Neffen meiner Serien-Freundin, in der ich ihm sage, dass er die Finger von meiner Frau lassen soll. Das war mir schon sehr unangenehm mit einem 12-Jährigen übers Wichsen zu sprechen. Der Vater war auch um die Ecke, der wusste, um was es geht, und trotzdem war es heftig. Ich musste einen erwachsenen Mann darstellen, der so erbärmlich ist, dass er auf einen kleinen Jungen eifersüchtig ist. Aber das ist ja das Prinzip der Serie, wir fordern heraus. Diese Überforderung der Zuschauer, die ist absichtlich angelegt.

War das der schlimmste Drehtag deines Lebens?

Ja, es gibt Drehtage, die sind körperlich anstrengend, weil die 18 Stunden dauern. Aber seelisch war das der härteste. Christian und ich haben da auch viel drüber diskutiert und uns gefragt, ob das noch richtig ist.

2016 ist schon sehr gut für dich gelaufen. Was können die Fans 2017 von dir erwarten?

Ich freue mich tatsächlich wahnsinnig auf „jerks.“ Es ist eines der ganz wenigen, mutigen Projekte, die ich in Deutschland kenne. Es ist ein ganz außergewöhnliches Projekt, das in Deutschland so noch keinen Vergleich hat. Dann kommt im Frühjahr mein neuer Kinofilm „Jugend ohne Gott“, eine Horvath-Verfilmung. Es wird eine moderne Adaption mit tollen Schauspielern, wie Anna Maria Mühe und Jannis Niewöhner.

Gab es mal Momente in deiner Karriere, in denen du gezweifelt hast, dass du Kinder haben willst?

Nein, nie. Dafür bin ich nicht gemacht. Auch wenn die Branche zum Teil sehr familienfeindlich ist. Du hast lange Drehzeiten und bist ständig am Reisen. Das ist für viel Frauen nur schwer vereinbar. Und ich habe auch viele kinderlose Filmemacher getroffen. Aber ich habe auch Kollegen getroffen, die beides unter einen Hut bekommen.

Und was sind deine Pläne für 2017 unabhängig vom Film?

Ich werde Vater! Das wird mich wahrscheinlich am meisten beschäftigen. Es ist toll! Das wird für mich das Größte. Ich freue mich eigentlich immer schon darauf. Und ich will mir dafür auch Zeit nehmen und habe deswegen auch schon viele Rollen angesagt. Jetzt ist Familienzeit.