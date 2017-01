Dienstag, 24. Januar 2017, 10:53 Uhr

VOX-Auswanderer Jens Büchner wird Opa. In der Familie des 47-Jährigen herrscht absoluter Baby-Boom. Nachdem der TV-Auswanderer Anfang Juni vergangenen Jahres selbst noch einmal Vater geworden ist, bekommt er jetzt wieder Familienzuwachs.

Foto: RTL

Diesmal ist jedoch nicht seine Angetraute Daniela Karabas wieder schwanger, sondern seine Tochter. Bereits im Juni soll das Baby seiner ältesten Tochter Jenny zur Welt kommen. Der Reality-Star kann sein Glück kaum fassen. Fröhlich posaunt er in der gestrigen Folge von ‘Goodbye Deutschland‘ raus: „Jenna und Diego werden dann schon Tante und Onkel“. Der Altersunterschied der Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani zum Nachwuchs wird gerade einmal ein Jahr sein.

Foto: RTL

Noch nicht veröffentlicht wurde bisher das Geschlecht des Ungeborenen.Das Leben des Entertainers ist definitiv sehr kinderreich. All zu oft sehen dürfte er sein Enkelkind allerdings nicht. Jens wohnt auf Mallorca, Jenny wohnt mit ihrem Freund in Magdeburg. Aber wird werden bestimmt im Fernsehen erfahren, wie oft die Familie zusammentreten wird. „Malle-Jens“ muß übrigens um die Krone im RTL-Pritschenlager zittern. Gestern gab es für ihn bei der Rauswahl ein „Vielleicht“. Er ließ Gina-Lisa-Lohfink den Vortritt. Mit insgesamt 6,57 Millionen Zuschauern (Marktanteil: 29,0 %) war das RTL-Dschungelcamp am Montag erneut überaus erfolgreich.