Mit Detlef Soost und Jana Ina Zarrella zur perfekten Strand-Figur

Dienstag, 24. Januar 2017, 17:55 Uhr

Der Sommer steht vor der Tür. Bald. Darum geht’s auch mit Detlef Soost und Jana Ina Zarrella zur perfekten Bikini-Figur! Die brasilianische Beauty und der Fitness-Experte verraten, wie man seinen Körper mit dem wohl effektivsten Beach Body-Training aller Zeiten in nur sechs Wochen in Beach-Form bringen kann.

Foto: Celebrity Sports Media

Einen rundum definierten Body wünschen sich ja viele. Doch gerade in der Weihnachtszeit mit all ihren süßen Verlockungen setzt sich schnell so manches überschüssiges Pfund fest. Nun heißt es: Ran an den Speck, denn der Sommer kommt schneller als gedacht! Star-Coach Detlef Soost und Moderatorin Jana Ina Zarrella haben mit ‚Brazilian Body Workout‘ deshalb ein hochinnovatives Trainingsprogramm entwickelt, das Frauen ermöglicht, ihren Körper in gerade einmal sechs Wochen bikinitauglich zu machen.

Foto: Celebrity Sports Media

Wie das geht? Die DVD ‚Brazilian Body Workout‘ enthält vierultimative Power-Workouts. Darin zeigen Detlef Soost und Jana Ina Zarrella Übungen, mit denen Problemzonen gezielt bekämpft werden, die Muskulatur wirksam gestärkt und der Fettstoffwechsel nachhaltig angeregt werden. Dank der Kombination aus Sit-ups, Squat Butterflys, Side Tapes, Bauchtwists, Double Jumps und vielen anderen Moves erreichen sowohl Anfänger als auch Sporterfahrene den perfekten Beach Body in gerade einmal sechs Wochen.

Die Workouts sollten sechsmal pro Woche ausgeführt werden und nehmen jeweils etwa 10 bis 15 Minuten Zeit in Anspruch. Außerdem ist ein Ruhetag vorgesehen, an dem sich die Muskeln richtig entwickeln können. Sämtliche Einheiten wurden so zusammengestellt, dass keinerlei Geräte erforderlich sind und ohne großen Aufwand einfach zu Hause trainiert werden kann. Das Ergebnis lohnt sich: Ein durchtrainierter und definierter Körper, der nicht auf sexy Kurven verzichten muss – denn sie gehören definitiv zu einem echten Brazilian Body dazu.

Foto: Celebrity Sports Media

Wenn der Körper in Shape ist, stellt sich allerdings eine entscheidende Frage: Bikini, Tankini, Monokini oder doch lieber

klassischer Badeanzug? Auch hier hat das Programm Antworten parat.

Als ehemaliges Model und Fashion- Expertin weiß Jana Ina Zarrella genau, was wem steht und gibt typgerechte Tipps, mit denen Frau garantiert eine gute Figur macht – egal, ob am Strand, im Freibad oder am Baggersee.

Foto: Celebrity Sports Media

klatsch-tratsch.de verlost 3 DVDs von „Brazilian Body Workout“

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein! Schreib uns bis zum 31. Dezember 2016 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte “Brazilian Body Workout“

Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.