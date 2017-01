Céline Dion gibt einziges Deutschlandkonzert

Mittwoch, 25. Januar 2017, 9:28 Uhr

Céline Dion kommt nach Europa! Der Weltstar hat gerade seine aktuelle Tour angekündigt – eine insgesamt 16 Konzerte umfassende Mini-Europatournee durch Dänemark, Schweden, Großbritannien, die Niederlande, Frankreich, die Schweiz und Deutschland.

Foto: Dan Jackman/WENN.com

Acht Jahre nach ihrem letzten Konzert hierzulande wird die großartige Sängerin am 24. Juli in der Berliner Mercedes-Benz Arena zu Gast sein – dem einzigen deutschen Termin im Rahmen ihrer Europatournee.

Dion ist zweifellos eine der ganz großen Stimmen unserer Generation. Wirklich jeder erinnert sich an ihren Song „My Heart Will Go On“ für James Camerons Film „Titanic“. Das ist fast ein bisschen ungerecht, denn dieses Stück ist zwar bis heute ihr größter Single-Erfolg, mit weltweiten Top-Platzierungen in den Charts und sagenhaften 13 Wochen, die er in Deutschland auf Platz eins stand.

Im Oktober 2016 feierte sie mit ihren aktuellen Programm „Céline“ ihren 1000. Auftritt im Colosseum im Caesars Palace in Las Vegas. Bereits ihre erste Produktion „A New Day“ hatten dort mehr als sage und schreibe drei Millionen Fans besucht.

Ihre Konzerte sind große Feiern der Musik. Ihre Stimme besitzt einen unglaublichen Umfang, ist in den Höhen glockenklar und virtuos. Sie singt sirenengleich oder samten-rauchig und beherrscht jede Technik. Dazu kommen die Arrangements für die große Bühne, egal ob mit Band, Big Band oder Orchester.