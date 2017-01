"Fack Ju Göhte 3" kommt im Oktober in die Kinos

Donnerstag, 26. Januar 2017, 23:20 Uhr

Die Fans dürfen jubeln: „Fack ju Göhte“, der Kinohit der letzten Jahre, wird mit einem dritten Teil fortgesetzt. Das verriet Kinostar Elyas M’Barek am Abend auf seiner Facebook-Seite. Dort trompetete der 33-jährige Strahlemann ein kraftvolles „Oh YEZZZ!! Wir drehen Fack Ju Göhte 3!!“ raus.

Bora Dagtekin, Karoline Herfurth und Elyas M‘ Barek. Foto: AEDT/WENN.com

Drehbuchautor und Regisseur Bora Dagtekin postete seinerseits das Cover der aktuellen Drehbuchfassung und schrieb darunter: „Eine geht noch“. Auch ein Start-Datum fügte er an, demnach soll der dritte Teil schon am 26. Oktober in die deutschen Kinos kommen.

Somit dürfte in den nächsten Stunden auch eine offizielle Bestätigung der Produktionsfirma verbreitet werden.

Schon letztes Jahr war bekanntgeworden, dass die Münchener Constantin Film die Verträge mit Drehbuch-Autor und Regisseur Bora Dagtekin und Hauptdarsteller Elyas M’Barek verlängert hatte. Auch Jungstar Max von der Groeben wird wieder mit an Bord sein. Ob Jella Haase wieder mitmacht wurde noch nicht bekannt. Der erste Teil kam 2014 auf über 7,3 Millionen Besucher. Teil 2 ein Jahr später kam auf 7,4 Millionen Kinobesucher.