Graham Norton: Höllischer Fauxpax bei Preisverleihung

Donnerstag, 26. Januar 2017, 10:00 Uhr

Für den irischen TV-Moderator Graham Norton ist ein Alptraum wahr geworden: Bei einer Preisverleihung dankte er allen möglichen Menschen, aber die wichtigste Person in seinem Leben hat er vergessen.

Foto: Daniel Deme/WENN.com

Der 53-jährige TV-Star hatte am Mittwochabend gerade einen der britischen Fernsehpreise in Empfang genommen, als ihn hinter der Bühne ein Schrecken durchfuhr. „Diese liebevolle Trophäe wird sich in die Hölle verwandeln, weil mir einfiel: ‚Oh mein Gott, ich habe vergessen, meiner Mama zu danken'“, sagte Norton und betonte, er müsse sie wohl schnell anrufen und ein paar Brücken bauen.

Gedankt hatte er in der live beim Sender ITV übertragenen Gala seinem Management und einem Trio an engen Freunden. Ausgezeichnet wurde der 53-Jährige mit einem Sonderpreis für sein 20-jähriges Wirken im Rampenlicht. Unter anderem moderiert er die „Graham Norton Show“ und die Übertragung des Eurovision Song Contest bei der BBC. (dpa/KT)