Olivia Jones: Ganz heißes Angebot an Marc Terenzi

Donnerstag, 26. Januar 2017, 14:57 Uhr

Gestern Abend outete sich Deutschlands berühmteste Frauspielerin Olivia Jones im Gespräch bei Stern TV als Marc-Terenzi-Fan und machte dem Dschungelcamper gleich ein Angebot.

Foto: RTL/Stefan Menne

Auf die Frage nach ihren Favoriten für die Dschungelkrone bescheinigte Olivia Marc gute Chancen: „Hanka wird sehr weit kommen“, so Olivia. „Ich finde aber auch Marc Terenzi gut. Er hat jetzt schon einen Job: Ich würde ihn sofort als Stripper nehmen. Er muss auch nicht bei mir auf die Besetzungscouch.“ Moderator Steffen Hallaschka war sich angesichts der Offerte etwas verblüfft und sich anscheinend nicht ganz sicher, ob es sich vielleicht um einen Scherz handelt: „Um Marc machen wir uns also keine Sorgen. Demnächst in einem von Olivias Läden auf der Reeperbahn“, kommentierte der stern TV Moderator die Idee.

Im Anschluss an die Show bekräftigte Olivia ihre Offerte dann allerdings noch einmal: Es sei durchaus ein ernsthaftes Angebot und wäre ein guter Weg für Marc, raus aus den Schulden zu kommen und sich etwas dauerhaftes aufzubauen: „Marc ist ein sympathischer Typ, in Top-Form und kann Frauen jeden Wunsch von den Lippen ablesen – genau das, was Olivias Wilde Jungs auszeichnet. Ich würde ihm gerne eine Chance als Mitglied der Olivia Jones Familie geben. Und wer weiß: Wenn’s gut läuft, könnte er ja sogar vielleicht irgendwann eine Zweigstelle von Olivias Wilde Jungs eröffnen. Also Marc: Melde Dich, sobald Du aus dem Camp zurück bist. Meine Nummer hast Du ja.“ Wir sind gespannt, was der Dschungelcamper zu Olivias Plänen sagen wird.

„Olivias Wilde Jungs“ ist Deutschlands erste Menstrip-Bar nur für Frauen – 2010 von Olivia auf der Großen Freiheit in Hamburg St. Pauli eröffnet und seitdem Wochenende für Wochenende ein Publikumsmagnet für Gäste aus ganz Europa.

Olivia Jones (47) führt mit Promi-Kieztouren Touristen durch St. Pauli, veranstaltet Party-Hafenrundfahrten und betreibt auf der Großen Freiheit eine Schlager-Bar, einen Show-Club mit Burlesque-, Travestie- und Comedy-Acts, Deutschlands ersten Menstrip-Club, zu dem nur Frauen Zutritt haben und einen schrillen Biergarten auf dem Spielbudenplatz.

