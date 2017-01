Scarlett Johansson schon seit Sommer getrennt?

Donnerstag, 26. Januar 2017, 11:03 Uhr

Scarlett Johansson und ihr Mann Romain Dauriac haben sich getrennt. Die 32-jährige Schauspielerin, die mit dem Franzosen die zweijährige Tochter Rose großzieht, hat sich nach zwei gemeinsamen Ehejahren von ihrem Mann getrennt. Berichten zufolge sollen die beiden schon seit Sommer getrennte Wege gehen. Ein Insider verriet dem ‚People‘-Magazin: Sie waren bereits seit Sommer getrennt.“

Erst am Samstag war die ‚Avengers‘-Darstellerin ohne ihren Ehering in Washington DC gesichtet worden und hatte damit die Gerüchteküche ordentlich angeheizt. Ein Bekannter des Paares, das seine Beziehung 2012 begann und 2014 heiratete, hatte schon von Anfang an Zweifel an der Beziehung: „Ich habe das seit einiger Zeit erwartet. Romain und Scarlett haben für mich noch nie Sinn ergeben. Sie sind nicht gleichberechtigt. Es war schon immer etwas falsch mit diesem Bild.“ Erst kürzlich gaben sich die 31-jährige Schauspielerin und ihr Mann noch glücklich und enthüllten ihr neues Business-Wagnis: ‚Yummy Pop‘, ein Gourmet-Popcorn-Laden im Pariser Stadtteil Marais.

Johansson verriet in einem Statement: „Es war schon lange mein Traum, unseren amerikanischen Lieblingssnack in unsere europäische Lieblingsstadt zu bringen. Ich hoffe, ‚Yummy Pop‘ wird in Paris ein Grund-Snack und ein Symbol für Freundschaft zwischen meinen Lieblingsstädten: Paris und New York.“