Shia LaBeouf mal wieder festgenommen

Donnerstag, 26. Januar 2017, 10:53 Uhr

Shia LaBeouf wurde bei einem Protest in Gewahrsam genommen.Der ‚Nymphomaniac‘-Darsteller wurde nach einer Auseinandersetzung bei dem live übertragenen ‚He Will Not Divide Us‘-Protest gegen Donald Trump in New York festgenommen. Der Protest gegen den neuen US-Präsidenten läuft bereits seit dessen Amtseinführung letzte Woche.

Ein Video der Installation am ‚Museum of the Moving Image‘ zeigt die Festnahme des 30-jährigen Schauspielers im Hintergrund. Bisher ist noch nicht klar, warum genau LaBeouf festgesetzt wurde, allerdings zeigen einige zuvor aufgenommene Clips, wie sich ein Mann dem Kinostar nähert, ihn umarmt und ruft: „Hitler hat nichts falsch gemacht!“ Der ‚Transformers‘-Darsteller schubste den Unbekannten daraufhin und verschwand. Ein weiterer Protest-Teilnehmer erzählte ‚TMZ‘: „Shia hat einen für uns alle abbekommen. Es waren so viele Nazis hier, er kam raus und wollte uns alle beschützen.“ Der Protest geht derzeit auch ohne den Schauspieler weiter, der sich womöglich immer noch in Polizeigewahrsam befindet.

Schauspieler Jon Voight bezeichnet LaBeoufs vorgeschlagenen Vier-Jahres-Protest derweil als „Hochverrat“. Der Vater von Angelina Jolie ist ein Unterstützer Trumps und beschwerte sich lauthals über die Proteste von Künstlern wie LaBeouf oder Miley Cyrus. Er sagte: „Wenn man junge Leute wie Shia LaBeouf und Miley Cyrus anschaut, die haben eine Menge Fans, junge Leute schauen sie sich an und was bringen sie ihnen bei? Sie bringen ihnen Hochverrat bei, sie bringen ihnen bei, sich gegen die Regierung aufzulehnen, den Willen des Volkes in dieser Präsidentschaftswahl nicht zu akzeptieren. Es ist sehr traurig, so etwas zu sehen.“