"Vanity Fair" mit 11 der größten Hollywood-Filmschauspielerinnen

Die berühmt-berüchtigte diesjährige Hollywood-Ausgabe der ‚Vanity Fair’ ist da. Auf dem Cover werden zum zweiten Mal nacheinander 11 der größten Hollywood-Damen des Filmbusiness gefeiert.

Und die Statistik spricht für sich: darunter befinden sich nämlich 12 Oscar-Nominierungen und zwei Gewinnerinnen. Emma Stone (siehe Foto), die schwangere Natalie Portman und Ruth Negga, die dieses Jahr alle für einen Oscar als beste Schauspielerin nominiert sind, dürfen darauf natürlich auch nicht fehlen. Weiter glänzen auf dem Cover Damen wie Lupita Nyong’o, Amy Adams, Elle Fanning, Dakota Fanning, Dakota Johnson, Greta Gerwig, Aja Naomi King und Janelle Monáe. Das glamouröse Bild stammt dabei von der bekannten US-Fotografin Annie Leibovitz.

Cue the standing ovation and meet the women of the 2017 Hollywood Portfolio https://t.co/Zy7GHVEegH pic.twitter.com/u3LfhmJLFf

— VANITY FAIR (@VanityFair) 26. Januar 2017