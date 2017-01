Britney Spears: Und noch ein sexy Schnappschuss

Freitag, 27. Januar 2017, 16:00 Uhr

Pop-Prinzessin Britney Spears (35) scheint es derzeit gut mit ihren Fans zu meinen. Am Mittwoch (25. Januar) versetzte sie ihre Anhänger mit ihrem „ersten Selfie nach einiger Zeit“ auf Twitter in Aufregung.

Ein von Britney Spears (@britneyspears) gepostetes Foto am 26. Jan 2017 um 16:11 Uhr

Auf dem Bild zeigte sie nämlich gar nicht schüchtern ihre Leisten-Tattoos in Form eines kleinen Kreuzes und eines Sterneneffekts. Dazu streckte sie noch ganz frech die Zunge heraus. Gestern (26. Januar) gab es dann auf Twitter und Instagram den nächsten sexy Schnappschuss hinterher. Dieses Mal zeigt sich die ‚Oops! I Did It Again’-Sängerin nur in schwarzer Unterwäsche und passenden High Heels mit beigem Hut und Armband – verführerischer Blick inklusive. Das Bild wurde von Fotografin Denise Truscello geschossen.

Miss Spears – die mit Muskelprotz Sam Asghari zusammen sein soll – scheint sich derzeit in ihrem Körper also richtig wohl zu fühlen. Dafür tut die Dame aber offensichtlich auch so einiges, wie sie ihren Fans am Mittwoch mit einem Fitness-Clip bewies. Da trainiert die 35-Jährige nämlich eifrig und untermalte das Video mit Fergies ‚Fergalicious’.

Der Popstar scheint also wieder auf dem Zenit ihrer Karriere und ihres körperlichen Wohlbefindens zu sein. Gerade wurde übrigens der Trailer zum Britney-Spears-Biopic ‚Britney Ever After’ des US-Senders ‚Lifetime’ veröffentlicht, in dem der Aufstieg, Fall und das Comeback der Sängerin behandelt wird. Er feiert am 18. Februar Premiere, soll aber offenbar ohne Genehmigung der Pop-Prinzessin produziert worden sein…(CS)