Jennifer Lopez: Schuh-Kollektion mit überraschenden Namen

Freitag, 27. Januar 2017, 19:40 Uhr

Latina Jennifer Lopez (47) hat gestern (26. Januar) in Beverly Hills die Premiere ihrer Schuh-Kollektion gefeiert. Für das Design hatte sie sich mit dem renommierten italienischen Schuh-„Experten“ Giuseppe Zanotti zusammengetan.

Die Namen der schicken High-Heel-Treter seien dabei von ihrer Familie inspiriert, wie die Sängerin gegenüber ‚Entertainment Tonight’ verriet. Genauer: von den Damen in ihrer Familie. Die (Ex?-)Freundin von Rapper Drake (30) erklärte: „Ich dachte dabei an die Familie und sie sind meine Stabilität, sie halten mich auf dem Boden.“ Sie ergänzte: „Da gab es eine Verbindung, also sagte ich mir: Ich werde sie nach all den Frauen in meiner Familie benennen.“

Die Schuhe würden dann auch das jeweilige Familienmitglied repräsentieren, nach dem sie benannt sind. Auch ihrer Tochter Emme (8) wäre natürlich ein ganz besonderer Treter gewidmet. Dabei handele es sich um eine stylische pinke, mit Python-Print versehene Gladiator-Sandale. Dazu verriet La Lopez: „Emme ist sanft und leidenschaftlich, weißt du was ich meine? Sie ist die Kombination alles Guten auf dieser Welt. Genauso ist dieser Schuh!“

Zudem offenbarte die Ex-Gattin von Marc Anthony (48) auch noch ein paar Details zu ihrem neuen, spanischen Album. Neue Tracks würden schon bald veröffentlicht werden, so die Latina: „Vermutlich in den nächsten Monaten, hoffe ich. Wir hoffen, bald eine Single herauszubringen. Ich habe es dieses Wochenende in Miami fertig eingesungen. Jetzt wird der Rest davon produziert.“ Abschließend verkündete die 47-Jährige noch, dass es ihr Spaß gemacht hätte, das „wundervolle Album“ aufzunehmen. Ihre Fans dürfen also auf das Kommende gespannt sein…(CS)