Justin Bieber: Etwas Besonderes für seine Fans kommt

Freitag, 27. Januar 2017, 9:04 Uhr

Justin Bieber hat ein besonderes Geschenk für seine Fans geplant. Der ‚Love Yourself‘-Interpret hat seinen 91,4 Millionen Followern angedeutet, dass es bald etwas von dem mysteriösen Projekt zu hören gibt, an dem er gerade arbeitet.

Diese Ankündigung kommt, nachdem erst Stunden vorher bekannt gegeben wurde, dass der Sänger nach dem Ende seiner „zermürbenden“ ‚Purpose‘-Welttournee eine einjährige Pause plant. Auf Twitter schrieb der 22-Jährige am Donnerstag: „Ich arbeite an etwas Besonderem.“ Ein Insider verriet dem ‚Daily Mirror‘ darüber: „Justin hat in LA neue Musik aufgenommen, mit der er sich verabschieden will. Danach geht er erst einmal ein bisschen auf Reisen. Seine ‚Purpose‘-Welttournee ist zermürbend und Justin freut sich auf ein bisschen Ruhe und Natur.“ Biebers Tour dauert noch bis Herbst, erst dann kann er sich seine wohlverdiente Auszeit nehmen. Der Insider erzählte weiter: „Fans können sich in diesem Jahr auf neue Musik freuen, aber ab September wird man Justin nicht mehr oft zu Gesicht bekommen.

Erst kürzlich hatte Paris Jackson, die Tochter des verstorbenen King of Pop, Besorgnis über Bieber Gesundheitszustand ausgedrückt, nachdem sie ein Konzert von ihm besuchte. Jackson sagte: „Er war müde, ging einfach die Schritte durch. Ich schaute auf mein Ticket und sah ‚AEG Live‘ [auch Michael Jacksons Promoter] und ich dachte daran, wie mein Dad immer erschöpft war, aber nicht schlafen konnte.“ Bekannte des Sängers behaupten jedoch, dass der Popstar auf keinen Fall „verängstigt oder überarbeitet“ sei, stattdessen sei er bei bester Gesundheit und in einem stabilen geistigen Zustand.