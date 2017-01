"Let's Dance" mit Chiara Ohoven und denen hier?

Freitag, 27. Januar 2017, 9:55 Uhr

Diese Promis tanzen 2017 angeblich bei ‚Let’s Dance‚! Jedes Jahr wieder schwingen bekannte Fernseh-Gesichter das Tanzbein für ‚RTL‘. Die ‚Bild‘-Zeitung verriet nun, welche Kandidaten diesmal versuchen, die Krone zu ertanzen.

Foto: Ralf Succo/WENN.com

It-Girl Chiara Ohoven ist die erste im Bunde. Sportliche Unterstützung erhält sie von der ehemaligen Eisläufern Anni Friesinger-Postma und Boxerin Susi Kentikian. Auch die Models Angelina Kirsch und Ann-Kathrin Brömmel sowie ‚Alles was zählt‘-Darstellerin Cheyenne Pahde sind mit von der Partie. Mit Rhythmus auskennen sollten sich Sänger Gil Ofarim und ‚Caught In The Act‚-Star Bastiaan Ragas. Neben ihnen werden auch die Moderatoren Maxi Arland und Jörg Draeger sowie der Komiker Faisal Kawusi auf der Bühne stehen.

In diesem Jahr feiert ‚Let’s Dance‘ sein 10-jähriges Jubiläum und dafür haben sich die Produzenten der Show etwas Besonderes ausgedacht: Die Tanzpartner sehen sich in einer Kennenlern-Sendung am 24. Februar zum ersten Mal.

Bei den Moderatoren von ‚Let’s Dance‘ hat ‚RTL‘ allerdings nichts geändert und auch die Jury ist noch immer gleich besetzt: Sylvie Meis und Daniel Hartwich führen wie gewohnt durch den Abend, während Joachim Lambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez die Tanzkünste der Kandidaten bewerten.