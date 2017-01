Video: Céline Dion tut sich mit Gwen Stefani zusammen

Freitag, 27. Januar 2017, 17:43 Uhr

Popstar Céline Dion (48) stößt nun ebenfalls zur US-Ausgabe der Castingshow ‚The Voice’ (NBC). In der 12. Staffel wird sie dabei als Gwen Stefanis (47) Beraterin für die Battles fungieren. Das verrieten die beiden Damen heute (27. Januar) in der ‚Today’-Show.

Foto: Dan Jackman/WENN.com

Dazu erklärte die No-Doubt-Frontfrau: „Jeder wird so wütend sein – die anderen Coaches – dass ich dich habe. Ich bin so aufgeregt.“ Sie sei so überwältigt, von Dions „unglaublicher Geschichte. Dieses unglaubliche Geschenk zu besitzen, durch Musik zu der gesamten Welt zu sprechen“ haue sie einfach um. Die kanadische Sängerin konnte das Kompliment nur zurückgeben und verkündete: „Ich kenne Gwen sehr gut. Ich kenne ihre Karriere. Ich weiß, wie wundervoll sie die ganze Zeit über ist.“

Zu dem Auftritt gab es dann auch noch ein gemeinsames Instagram-Foto der Damen, das die 48-Jährige mit „bin so aufgeregt, Gwen Stefani in ‚The Voice’ als Beraterin für die Battles unterstützen zu dürfen“ kommentierte. In der kommenden Staffel werden übrigens auch Blake Shelton (40), der Freund der No-Doubt-Sängerin, Adam Levine (37) sowie Alicia Keys (36) wieder mit von der Partie sein. (CS)