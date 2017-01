Bella Hadid modelt mit ihrem Bruder Anwar

Samstag, 28. Januar 2017, 11:50 Uhr

Bella Hadid und ihr Bruder Anwar Hadid präsentieren die neue Kollektion von ‚Zadig & Voltaire‘. Dieser Familie wurde die Schönheit und das Talent zum Modeln wohl in die Wiege gelegt.

Gigi, Anwar und Bella Hadid. Foto: Andres Otero/WENN.com

Nachdem Bella Hadid und ihre ältere Schwester Gigi bereits gemeinsam über den Laufsteg der ‚Victoria’s Secret‘-Show gelaufen sind, tritt nun auch der Dritte im Bunde ins Rampenlicht. Denn wie ‚Mail Online‘ berichtet, steht Bella aktuell mit ihrem 17-jährigen Bruder Anwar für die französische Modemarke ‚Zadig & Voltaire‘ vor der Kamera. Allerdings ist die diesjährige Frühjahr/Sommer-Kollektion nicht irgendeine Kampagne: Das Luxuslabel feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag und setzt mit der Star-Besetzung auf großen Erfolg. Zudem werden auch DJ Clara 3000 und das Supermodel Vera Van Erp für die Marke modeln.

Zu der Kollektion, die die Chefdesignerin Cecilia Bonström designt hat, gehören neben Kaschmir- und Denim-Artikeln auch entspannte Parka und derbe Bikerjacken. Doch zuvor soll erst einmal die Herbst/Winter-2017-Kollektion präsentiert werden. Zwar nicht in der Heimat Paris, dafür aber in New York auf der ‚Fashion Week‘. Ab Februar soll die Kollektion dann in den Läden und online erhältlich sein.

