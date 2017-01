Missy Elliot: Neue Single "I'm Better" (feat. Lamb)

Samstag, 28. Januar 2017, 19:49 Uhr

Get your freak on: Missy Elliott startet mit ihrer neuen Single „I’m Better (feat. Lamb) und dazugehörigen Video ins neue Jahr!

Foto: Warner Music

Nach dem großen Comeback 2016 mit „WTF (Where They From)feat. Pharrell Williams“ und der zum Super Bowl veröffentlichten Single „Pep Rally“, läutet Missy Elliott das neue Jahr mit einem weiteren neuen Track ein. “I’m Better (Feat. Lamb)” erscheint heute in den USA und ist ab morgen auch in Deutschland erhältlich. Produziert wurde der Song von Lamb, der sich unter anderem für Produktionen für Beyoncé, SWV und Monica verantwortlich zeichnet und darin auch einen Rap-Part abliefert.

Missy Elliotts Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie für jeden ihrer neuen Songs ein ebenbürtiges visuelles Meisterwerke präsentiert. So auch in diesem Fall, denn zeitgleich zu der Single Veröffentlichung von „I’m Better (Feat. Lamb)“ gibt es jetzt auch den Videoclip zu sehen. Das Besondere daran, Missy Elliott hat an der Seite ihres langjährigen Weggefährten dem GRAMMY Gewinner Dave Meyers (“Lose Control,” “Work It,” “We Run This”) selbst Regie geführt. Zu sehen gibt es das Video hier: