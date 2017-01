Preview: "Pawlenski - Der Mensch und die Macht"

Samstag, 28. Januar 2017, 21:16 Uhr

2012 erregt der russische Politkünstler Pjotr Pawlenski internationales Aufsehen, als er sich den Mund mit einem groben Faden zunäht und im Zentrum von St. Petersburg eine Kunstaktion durchführt, um den verurteilten Mitgliedern von „Pussy Riot“ seine Solidarität zu bezeugen.

Nach Pawlenskis Ansicht sind politische Künstler in Putins Russland zum Schweigen verurteilt. Mit seinen Aktionen öchte er die Beziehungen zwischen der Macht und der Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Politische Kunst heißt für Pawlenski, die Hebel und die Mechanik der Macht darzustellen.

In seiner berühmtesten Aktion setzt sich der Künstler im November 2013 nackt vor das Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau und nagelt seinen Hodensack fest. Seine Gänsehaut erzeugende Aktion „Fixierung“ steht für Apathie und politische Gleichgültigkeit in der modernen russischen Gesellschaft.

Sich selbst bezeichnet er bei den Kunstaktionen als die ‚Figur des Schweigens‘. Bei den meisten Aktionen tut Pawlenski nichts: Er liegt, steht oder sitzt. Alles was um ihn herum passiert, führen die Vertreter der Macht aus.

Pawlenski geht es vor allem darum, zu enthüllen, wie die Macht aus Menschen Objekte macht. Am 9. November 2015 setzt der Künstler die Tür des russischen Geheimdienstes FSB in Brand, um gegen den „staatlichen Terror“ zu protestieren. Pawlenski hat es gewagt, gegen die mächtigste Institution des Landes zu rebellieren! Und symbolisch deutlich gemacht, dass in Putins Russland der Geheimdienst das Land regiert.

Der Film zeigt den Politaktivisten Pjotr Pawlenski in seiner Beschäftigung mit der Freiheit des einzelnen Menschen gegenüber der Macht des Staates. Er begleitet den Künstler bei seiner Auseinandersetzung mit der Justiz, der eskalierenden Intoleranz und der Gewalt im heutigen Russland. Der Fall Pawlenski ist einmalig und hat die Weltbühne erreicht. Am 16. März kommt die erschütternde Dokumentation in die deutschen Kinos.

