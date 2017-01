Dschungelcamp 2017: Die Votingergebnisse der 11. Staffel

Sonntag, 29. Januar 2017, 11:05 Uhr

Mit deutlichen 74,3 Prozent der Zuschauerstimmen wurde Marc Terenzi am 16. Tag von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ zum Dschungelkönig 2017 gewählt. Auf die im Finale gestellte Frage: „Wer soll Dschungelkönig/-königin werden?“ konnte er die meisten Anruferstimmen einsammeln.

Foto: RTL/Stefan Menne

Hanka Rackwitz erhielt überraschenderweise nur 25,7 Prozent der Stimmen. In der Entscheidung kurz zuvor war It-Boy Florian Wess mit 19,55 Prozent der Zuschauerstimmen ausgeschieden (Marc: 59,31 %; Hanka: 21,14 %) und wurde somit Dritter.

Marc lag in der Zuschauergunst bereits seit dem 21. Januar stets vorn, als er mit 27,59 Prozent der Stimmen Hanka (17,7 %) ablöste, die tags zuvor am 20. Januar noch mit 19,78 Prozent der Stimmen geführt hatte (Marc: 14,04 %).

Foto: RTL

Camp-Derwisch Hanka erhielt am Tag der Voting-Umstellung am 19. Januar auf die Frage, wer im Camp bleiben soll, die meisten Anrufe. (Bis dahin war gefragt worden „Wer soll zur Dschunelprüfung?“) Mit 24,03 Prozent führte sie am 19. Januar das Camp-Ranking an. 80er-Jahre-Star Franziska „Frl.“ Menke musste an diesem Tag mit 2,74 Prozent der Stimmen als erste das Camp verlassen. Im folgenden alle konkreten Ergebnisse der gerade zu Ende gegangenen Staffel.

Foto: RTL

Ergebnisse Zuschauerabstimmung: Wer soll im Camp bleiben? Der Promi mit den wenigsten Votes muss das Camp verlassen (hier grün gekenzeichnet!).

19. Januar 2017

Hanka Rackwitz 24,03%

Marc Terenzi 11,26%

Jens Büchner 8,91%

Florian Wess 8,81%

Thomas Häßler 8,80%

Kader Loth 8,75%

Gina-Lisa Lohfink 8,50%

Nicole Mieth 6,19%

Sarah Joelle Hahnel 4,32%

Alexander „Honey“ Keen 4,18%

Markus Majowski 3,51%

Frl. Menke 2,74%

Foto: RTL/Stefan Menne

20. Januar 2017

Hanka 19,78%

Marc 14,04%

Florian 13,73%

Gina-Lisa 9,52%

Thomas 8,24%

Jens 8,17%

Markus 6,36%

Nicole 6,03%

Kader 5,92%

Honey 4,86%

Sarah Joelle 3,35%

21. Januar 2017

Marc 27,59%

Hanka 17,70%

Jens 9,18%

Kader 9,16%

Florian 7,72%

Gina-Lisa 7,11%

Thomas 6,58%

Nicole 6,41%

Honey 4,84%

Markus 3,71%

22. Januar 2017

Marc 24,56%

Hanka 17,96%

Florian 15,57%

Honey 9,61%

Kader 7,53%

Jens 6,79%

Gina-Lisa 6,47%

Thomas 6,00%

Nicole 5,51%

23. Januar 2017

Marc 33,47%

Hanka 18,86%

Florian 10,99%

Honey 9,71%

Thomas 7,98%

Kader 6,94%

Jens 6,24%

Gina-Lisa 5,81%

24. Januar 2017

Marc 32,89%

Hanka 23,33%

Florian 13,45%

Kader 9,22%

Jens 7,85%

Thomas 7,17%

Honey 6,09%

25. Januar 2017

Marc 32,93%

Hanka 20,44%

Florian 16,55%

Kader 11,68%

Thomas 10,15%

Jens 8,25%

26. Januar 2017

Marc 38,81%

Hanka 19,00%

Florian 17,79%

Thomas 14,66%

Kader 9,74%

27. Januar 2017

Marc 60,05%

Florian 14,08%

Hanka 13,63%

Thomas 12,24%

28.Januar 2017

VORFINALE

Marc 59,31%

Hanka 21,14%

Florian 19,55%

28. Januar 2017

FINALE Stimmen zählen weiter!

Marc 74,30%

Hanka 25,70%