Dev Patel ist überwältigt, ein Frauenschwarm zu sein

Montag, 30. Januar 2017, 11:35 Uhr

Dev Patel findet seine Rolle als Frauenschwarm überwältigend. Der ‚Lion‘-Star gibt zu, dass er es komisch findet, wenn Menschen auf ihn stehen, da er während seiner Kindheit und Jugend eher der „komische Außenseiter“ war und in der Schule nie eine Freundin hatte.

Er erklärte: „Es ist sehr überwältigend und komisch, denn ich war immer schon der Typ, der in der Schule nie eine Freundin hatte. Ich war irgendwie der komische Außenseiter. Es hat sich nicht viel geändert, denn ich bin immer noch derselbe. Ich fühle mich gleich.“ Und der 26-jährige Filmstar, der kürzlich Geschichte schrieb, nachdem er als erster indischer Schauspieler für einen Hauptdarsteller-Oscar nominiert wurde, ist „überglücklich“ über all die guten Dinge, die ihm in letzter Zeit passiert sind. Er fügte hinzu: „Ist das nicht verrückt? Ich bin so überglücklich. Ich weiß nicht, warum ich so viel Glück und Liebe erhalte. Aber es ist schön. Es ist wundervoll. Ich bin einfach dankbar.“

Derweil verriet Patel weiter, dass sich seit seinem Durchbruch in ‚Slumdog Millionär‘ vor zehn Jahren eine Menge geändert hat und er sich manchmal wünsche, „an diesen unschuldigen Ort zurückzukehren“.

Er sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Mir war das damals alles wunderbar unbewusst, heute habe ich schon ein paar Dinge durchgestanden. Es ist komplexer. Es gibt mehr Emotionen in meinem Kopf. Ich würde gerne an diesen unschuldigen Ort zurückkehren.“ Und obwohl er in seinen jungen Jahren schon so viel erreicht hat, verriet Patel weiter, dass es ihn total veränderte, ‚Lion‘-Regisseur Garth Davis zu treffen. Er erklärte: „Ich fühlte mich immer wie eine alberne Sellerie-Stange. Ich war ein winziger Zweig mit kurzem Haar. Total anders als das, was Garth aus mir machte. Garth sagte so etwas wie ‚Wir müssen dich mehr alpha machen und dir einen Bart wachsen lassen‘. Also bewegte ich mich anders, ich fühlte mich anders in meiner Kleidung und so.“